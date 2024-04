Treffsicherheit: Jagdverband bietet freiwillige Schießtests an

Wildorganscheibe: Tierleid verhindern

Auf diesen neuen Scheiben ist ein Reh in Originalgröße dargestellt. Nach dem Schuss kann der Jäger auf der Rückseite der Scheibe kontrollieren, ob er richtig getroffen hat, nämlich Herz und Lunge. Denn nur, wenn diese Organe getroffen werden, ist das Tier sofort tot. "Es geht darum, Tierleid zu verhindern. Jäger müssen ja bei der Prüfung Wissen über Wildbiologie nachweisen, nur dann sind sie fachlich versiert, ein Wirbeltier zu töten", erklärt Christian Fischer. Bayern ist bisher das einzige Bundesland, in dem der Jagdverband solche Wildorganscheiben anbietet. In Schweden, so Fischer, seien sie seit zehn Jahren Standard.

Verpflichtende Schießnachweise nur in Berlin

Diese Treffsicherheitsnachweise mit der Wildorganscheibe seien freiwillig, betont Schießreferent Fischer. Zwar gebe es derzeit in Bayern von politischer Seite keine Forderungen, für Jäger regelmäßig verpflichtend Schießnachweise zu erbringen, aber man wolle aktiv werden, "bevor es vom Gesetzgeber kommt". Bisher gibt es nur in Berlin nach dem dortigen Landesjagdgesetz verpflichtende Schießnachweise. Wer dort seinen Jagdschein verlängern will, muss eine Schießprüfung ablegen, unabhängig vom Alter.

Wie oft schießt ein Jäger daneben?

Aber ist die Debatte überhaupt notwendig? Wie oft kommt es vor, dass ein Jäger nicht sauber trifft, sodass das Wildtier verletzt flüchtet? Beim Schalenwild (Rehe, Hirsche, Gämsen, Wildschweine) sind es nach Schätzungen in Jägerkreisen unter 15 Prozent. Meist werden die angeschossenen Tiere bei der sogenannten Nachsuche gefunden. Falls nicht, verenden sie im schlimmsten Fall qualvoll.

Äußerst selten kommt es allerdings vor, dass ein Jäger versehentlich statt einer Wildsau den Hund eines Jagdgenossen oder gar einen Menschen trifft. Im bayerischen Jagdministerium gibt es dazu keine Zahlen. Bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Berufsgenossenschaft), bei der allerdings nur ein Bruchteil der Jäger versichert ist, gab es von 2018 bis 2022 in Bayern 106 Unfälle bei der Jagd, in ganz Deutschland waren es 2.086, vier davon tödlich. Zwei der vier tödlichen Unfälle waren Schussverletzungen, eine Person verunglückte tödlich bei Arbeiten am Hochsitz, eine weitere starb aufgrund eines Insektenstichs.