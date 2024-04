In Bayern streng geschützt – zur Biberjagd nach Litauen

Von offizieller Seite werden Jagdreisen in Litauen nicht aktiv als Tourismusangebot beworben. Die Nationale Agentur für Tourismusentwicklung führt auch keine Statistiken dazu, wie viele Jäger jedes Jahr ins Land kommen. Aber Reiseanbieter aus Deutschland schicken regelmäßig Gruppen von Jägern nach Litauen und in die anderen baltischen Staaten.

Biber ist streng geschützte Tierart

Weil früher so viel Jagd auf Biber gemacht wurde, galten sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas als ausgestorben. Erst durch Wiederansiedlung und Schutzmaßnahmen breiteten die Biber sich wieder aus. Laut dem bayerischen Umweltministerium gibt es im Freistaat heute schätzungsweise 22.000 von ihnen. Nach Richtlinien der Europäische Union und durch das Bundesnaturschutzgesetz sind sie streng geschützt.

Dass die Biber-Population wächst, führt aber auch zu Konflikten mit der Land- und Forstwirtschaft. Immer wieder gibt es Beschwerden, wenn die Nager mit ihren Dämmen Felder und Waldflächen überschwemmen oder Wiesen mit ihren Gängen untergraben. Abgeschossen oder – wie es offiziell heißt – "entnommen" werden dürfen Biber in Bayern nur, wenn es keine andere Lösung gibt. Dazu bedarf es einer Genehmigung des Landratsamts.

Litauen hingegen gehört zu den wenigen EU-Mitgliedsstaaten, in denen eine Ausnahme vom strengen Biberschutz gilt. Hier ist die Jagd nicht limitiert. Jagdclubs müssen lediglich melden, wie viele Tiere sie in einer Saison schießen wollen. Das baltische Land ist von der Fläche her etwa genauso groß wie Bayern, hier leben aber fast 50.000 Biber, also mehr als das Doppelte. Sind das so viele, dass sie gejagt werden müssen?

"Sozioökonomische" Kapazitätsgrenze ist erreicht

Prof. Alius Ulevičius, Ökologe an der Universität Vilnius, betont, wie wichtig Biber für die Artenvielfalt sind: "Der Biber ist eine sogenannte Schlüsselspezies, er ist ein Ingenieur für Ökosysteme." Denn mit seinen Dämmen gestalte er Lebensraum für viele andere Tiere wie Fische, Amphibien, Wasservögel, Insekten und auch für andere Säugetiere. Aus ökologischer Sicht wäre es nicht nötig, Biber zu jagen, sagt er: "Die Population der Biber in Litauen ist so, wie sie sein sollte."

In anderer Hinsicht sei allerdings eine Grenze erreicht. Ulevičius spricht von "sozioökonomischer Kapazität". Denn auch in Litauen sorgen Biber für Probleme, wenn sie Flächen von Bauern oder Waldbesitzern unter Wasser setzen. Ulevičius empfiehlt deshalb, die Population in solchen Konfliktgebieten durch Jagd zu regulieren. Zugleich müssten aber Gebiete ausgewiesen werden, in denen Biber geschützt sind. Und zwar in Gegenden, die ökologisch besonders wertvoll sind.

Drei Biber an zwei Tagen

Gilbert, der für eine Jagdreise nach Litauen gekommen ist, sagt, er achte darauf, nur in Gebieten zu jagen, wo die Agrarwirtschaft Schaden nehmen könnte. Auch die Wiese, auf der er und Edmundas heute stehen, ist von Feldern umgeben. "Da habe ich kein schlechtes Gewissen."

Als es schon dunkel ist, schießt er tatsächlich seinen dritten Biber – ein Dreißig-Kilo-Tier. Kurz darauf taucht ein noch größeres Exemplar auf. Aber der darf weiterleben. Er habe genug Biber erlegt, sagt Gilbert. Den Rest seiner Zeit in Litauen will er nicht mehr jagen, sondern nur noch die Natur beobachten – die Wildenten und die Waldschnepfen, die über den Himmel ziehen. Und mit seinem Wärmebildgerät sieht er auch, wenn ein Fuchs, Dachs oder sogar Wolf durchs Unterholz streift.