Fürth: Feuerwehr findet Toten bei Wohnungsbrand

Im Zuge der Löscharbeiten bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Waldstraße hat die Feuerwehr am Freitagabend einen toten Mann entdeckt. Sowohl die Identität des Mannes als auch die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unklar, teilt ein Sprecher der Polizei BR24 auf Anfrage mit. Gegen 19.30 Uhr waren bei der Einsatzzentrale mehrere Notrufe wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus eingegangen. Laut Polizeisprecher mussten viele Feuerwehrkräfte die brennende Wohnung in dem Haus zunächst lokalisieren.

Todesursache bislang unklar

Nachdem die Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung eingedrungen waren, konnten sie das Feuer schnell löschen, entdeckten jedoch dort den toten Mann. Die Todesursache ist noch unklar. Neben dem Toten wurden weitere fünf Menschen verletzt, drei von ihnen mussten aufgrund einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Während der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr drei Menschen mithilfe einer Drehleiter aus dem Haus befreien, fünf weitere wurden durch das Treppenhaus in Sicherheit gebracht.

Kriminalpolizei ermittelt zu Todes- und Brandursache

Alle übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache am Abend aufgenommen. Das Mehrfamilienhaus ist nach Aussage der Polizei weiterhin bewohnbar, der Brand beschränkte sich auf die Wohnung, in der der Tote gefunden wurde.