Tonnenweise Tabak: Zollfahndungsamt München findet Schmuggelware

Dem Münchner Zollfahndungsamt ist nach eigenen Angaben ein empfindlicher Schlag gegen den international organisierten Schmuggel von Tabakwaren gelungen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Fahnder beschlagnahmten weit über zehn Millionen Zigaretten und über zehn Tonnen Wasserpfeifentabak.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Zunächst hatte das Zollfahndungsamt München Hinweise auf einen Schmuggel von Tabakwaren über den Autobahn-Grenzübergang bei Bad Reichenhall erhalten. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem Geschäftsmann Mitte 40 aus Mannheim in Baden-Württemberg. Der Tatverdächtige wurde bei einer Razzia des Zollfahndungsamts zusammen mit einer Spezialeinheit des Zolls und der Landes- und Bundespolizei am 23. August festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Unerlaubte Schusswaffen und Munition

In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Schusswaffen sowie Munition, für die er nicht die erforderliche Erlaubnis hatte. In einer Lagerhalle nahe Mannheim, in der angrenzenden Rheinland-Pfalz, beschlagnahmte das Zollfahndungsamt 3,2 Millionen Schmuggelzigaretten. Das entspricht 16.000 Stangen Zigaretten. Zudem wurden 9,5 Tonnen unverzollten und unversteuerten Wasserpfeifentabaks gefunden.