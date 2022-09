Zoll schnappt Goldschmuggler am Nürnberger Flughafen

Eine Frau hatte allein Armreifen und Ohrringe im Wert von gut 17.000 Euro am Körper und in der Handtasche, berichtet das Hauptzollamt Nürnberg. Insgesamt zogen die Zöllnerinnen und Zöllner in den Sommerferien am Nürnberger Flughafen 54 Goldschmuggler aus dem Verkehr.

Schmuggler wollten 45.000 Euro Abgaben umgehen

Die Schmuggler hatten anmeldepflichtige Uhren und Schmuck von über 200.000 Euro im Gepäck. Gegen alle ertappten Reisenden wurden Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Sie wollten den Angaben zufolge Abgaben in Höhe von 45.000 Euro umgehen.

Aber nicht nur Schmuck haben die Zöllner sichergestellt, sie beschlagnahmten auch 100.000 Zigaretten und 20 Kilogramm Tabak. Die erlaubte Freimenge beträgt 200 Zigaretten oder 250 Gramm Tabak. Jeder erwachsene Fluggast darf aus Drittländern Waren im Wert von 430 Euro nach Deutschland einführen, ohne dass Steuern und Abgaben fällig werden, so der Zoll.