Tödliche Messerattacke auf 39-Jährigen - Ehefrau unter Verdacht

In Deggendorf soll in der Nacht zum Mittwoch eine 37-Jährige ihren zwei Jahre älteren Ehemann getötet haben. Die herbeigerufenen Beamten fanden das Opfer mit einer Schnittverletzung in der Wohnung des Paares.

Opfer bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche durch Rettungskräfte blieben erfolglos. Der 39-Jährige war bereits tot. In der Wohnung befand sich auch seine Ehefrau. Sie ist dringend tatverdächtig. Die 37-Jährige wurde von den Beamten festgenommen.

Ehestreit könnte der Auslöser gewesen sein

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei kam heraus, dass es vor der Tat einen Streit zwischen den Eheleuten gegeben haben soll. Den genauen Hergang müssen die Beamten jetzt erst klären.