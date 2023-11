Tittling und Aidenbach im Kreis Passau haben neue Bürgermeister

Im Landkreis Passau haben am Sonntag zwei Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Zum einen in Tittling, wo zwei Kandidaten - einer für die CSU, einer für die Freien Wähler - angetreten waren. Zum anderen in Aidenbach, wo nur ein Kandidat zur Wahl stand. Beide Gemeinden haben nun neue CSU-Bürgermeister.

Tittling: CSU-Kandidat setzt sich durch

In Tittling gewann der 49-jährige Josef Artmann von der CSU mit rund 62 Prozent der Stimmen. Der Landwirt war zuvor zweiter Bürgermeister. Er setzte sich gegen den 39-jährigen parteilosen Tobias Krenn durch, den die Freien Wähler nominiert hatten.

Tittlings bisheriger Bürgermeister Helmut Willmerdinger (parteilos, CSU-Liste) trat dieses Mal aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Er stand zwölf Jahre an der Spitze der 4.300-Einwohner-Marktgemeinde.

In Tittling wird seit den 1950er Jahren nach dem plötzlichen Tod des damaligen Bürgermeisters außerhalb der regulären Kommunalwahlen neu gewählt. Die Wahlbeteiligung lag in Tittling bei 57,97 Prozent.

Aidenbach: Robert Grabler nun erster Bürgermeister

In Aidenbach ist nun Robert Grabler (CSU) neuer Bürgermeister. Der 54-jährige war der einzige Kandidat. Er holte 96,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent. Aidenbach hat 3.200 Einwohner.

Robert Grabler war zuvor zweiter Bürgermeister und führte seit dem plötzlichen Tod von Karl Obermeier (CSU) im Juli die Gemeindegeschäfte. Grabler ist seit 27 Jahren im Aidenbacher Gemeinderat und war 15 Jahre lang Obermeiers Stellvertreter.