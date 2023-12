Tirschenreuth ab 2024 im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

Der Landkreis Tirschenreuth gehört ab dem 1. Januar 2024 zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Durch den Beitritt soll der Landkreis einfacher von benachbarten Landkreisen und Nürnberg aus erreichbar sein.

Eine Fahrkarte für alle VGN-Linien

Vorteile sind der einheitliche Tarif und der gemeinsame Fahrplan, den der Beitritt mit sich bringt. Ab dem 1.1.2024 können im Landkreis Tirschenreuth damit mit einer einzigen Fahrkarte alle VGN-Linien genutzt werden. Beispielsweise kann nun mit einem VGN-Tagesticket von Wiesau im Landkreis Tirschenreuth aus über Nürnberg nach Parsberg gefahren werden.

Der Beitritt bedeutet auch, dass die bisherigen Tarife im Landkreis Tirschenreuth ihre Gültigkeit verlieren. Zeitkarten, wie Wochen- und Monatskarten oder Abos, die vor dem 1.1.2024 gekauft wurden, gelten bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer weiter. Bereits gekaufte Karten werden bis zum 31.03.2024 akzeptiert.

365-Euro-Ticket für Schüler im gesamten Verbundgebiet

Für Schülerinnen und Schüler gibt es außerdem das 365-Euro-Ticket VGN, das im gesamten Verbundgebiet gilt. Besonders beliebt bei Familien sei das "TagesTicket Plus". Damit fahren bis zu sechs Personen, davon maximal zwei Erwachsene. Es gilt an einem Tag für beliebig viele Fahrten, am Wochenende sogar für Samstag und Sonntag. Bei vielen Veranstaltungen sind die Eintrittskarten zugleich Fahrschein für die Hin- und Rückfahrt mit den Linien des VGN.

VGN in der Oberpfalz immer stärker vertreten

Mit dem Landkreis Tirschenreuth ist der VGN auch in der Oberpfalz noch stärker vertreten. Die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt sowie die kreisfreie Stadt Amberg sind bereits dem VGN beigetreten. Damit umfasst das VGN-Gebiet rund 20.400 Quadratkilometer, also knapp 30 Prozent der Fläche Bayerns. Bundesweit ist der VGN der zweitgrößte Verkehrsverbund nach dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.

Auch Weiden und Neustadt a.d. Waldnaab wollen beitreten

Neben Tirschenreuth treten zum 1. Januar fünf weitere Landkreise und zwei kreisfreie Städte dem größten Verkehrsverbund Bayerns bei: Die Landkreise Coburg, Hof, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel sowie die Städte Coburg und Hof. Über die Beitritte wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 entschieden.

Für das Jahr 2026 ist laut dem VGN die nächste Erweiterung des Verkehrsverbunds geplant. Denn auch die Stadt Weiden und der Landkreis Neustadt an der Waldnaab wollen dem VGN beitreten.