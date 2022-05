Tipps für den richtigen Umgang mit der Biotonne

Im Sommer bei warmen Temperaturen ist es besonders wichtig, die Biotonne möglichst schattig stehen zu lassen und sie regelmäßig nach der Entleerung auszuwaschen. Da sich Maden in feuchter Umgebung besonders wohl fühlen, sollten Bioabfälle nur in Zeitungspapier eingewickelt oder in Papier-Biotüten in die Biotonne gegeben werden.

Keine Plastiktüten im Biomüll

Zudem saugen ein paar Blätter zerknülltes Zeitungspapier oder eine Eierschachtel am Tonnenboden austretende Flüssigkeit auf. Auf jeden Fall sollte man keine Plastiktüten verwenden, um Bioabfälle im Haushalt zu sammeln.

Das gilt auch für sogenannte biologisch abbaubare Stärkebeutel. Diese Beutel werden in der kurzen Vergär- und Rottedauer nur unvollständig abgebaut und müssen deshalb aufwändig aus dem Kompost entfernt werden. Im Landkreis Pfaffenhofen sind deshalb biologisch abbaubare Stärkebeutel nicht zugelassen.

Keine Flüssigkeiten in Biotonne

Außerdem sollte man keine Flüssigkeiten in die Biotonne geben. Nasse Abfälle wie etwa Teebeutel und Kaffeefilter sollte man gut abtropfen lassen. Im Gartenfachhandel erhältliche Kompostierhilfen wie etwa Gesteinsmehl oder Gartenkalk verhindern Gerüche und hemmen die Fliegenmaden in der Entwicklung.

Um die Fliegen schon an der Eiablage zu hindern, empfiehlt es sich, die Biotonne und den Vorsortierbehälter in der Küche geschlossen zu halten. Auf keinen Fall dürfen Insektengifte in die Biotonne. Die Schadstoffe würden sonst über den Bioabfallkompost zurück auf die Felder und Gärten gelangen.