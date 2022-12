Till Rickelt verabschiedet sich vom Landestheater Oberpfalz

Seit vergangenen April ist bekannt: Der künstlerische Leiter Till Rickelt verlässt das Landestheater Oberpfalz. Zum Jahreswechsel wird er auf eigenen Wunsch die Intendanz am Theater Ravensburg übernehmen.

Rickelt geht auf eigenen Wunsch

Der 48-Jährige hat acht Jahre lang die künstlerischen Geschicke des Landestheaters geleitet. Unter seiner Regie entstanden 31 Produktionen aus den Bereichen Schauspiel, Musik- sowie Kinder- und Jugendtheater. Privat hat es Rickelt seit eineinhalb Jahren nach Augsburg verschlagen. Außerdem habe er sich noch einmal umorientieren wollen.

Landestheater Oberpfalz mit mehr Spielstätten

Dem Team tue frischer Wind im künstlerischen Bereich gut, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Das Landestheater Oberpfalz habe sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt, sagt Rickelt dem BR. In den vergangenen Jahren seien viele verschiedene Spielstätten in der nördlichen Oberpfalz dazu gekommen. Auch der Spielplan wurde unter der Regie von Rickelt erweitert. Es gebe mehr Spielstätten und auch wesentlich mehr Aufführungen, blickt Rickelt zurück. Allerdings hat das Landestheater Oberpfalz keine eigene Spielstätte, was eine Herausforderung sei.

Neue Mitarbeiter und Schauspieler

Auch in der Professionalisierung des Ensembles hätte sich etwas getan. Demnach seien neue Mitarbeiter und Schauspieler im Team und es gebe auch mehr Kapazitäten für Gastdarsteller, blickt der 48-Jährige zurück. Besonders in Erinnerung werde ihm u.a. die Uraufführung von "Später Besuch – Bonhoeffer Redivivus" aus der Feder von Bernhard Setzwein bleiben. Mit "Resl unser" über die Thematik der Resl von Konnersreuth hat Rickelt ein weiteres Setzwein-Stück mit regionalen Inhalten auf die Bühne gebracht.

Nachfolger soll im Januar vorgestellt werden

Rickelt war bereits Regieassistent bei der "bremer shakespeare company", am Theater in Regensburg und Regisseur in Regensburg, Baden-Baden und Köln. Er studierte Theater- und Literaturwissenschaft an der LMU in München. Seit 2014 war er künstlerischer Leiter beim Landestheater Oberpfalz. Bereits zum 1. Januar wird Till Rickelt die Intendanz am Theater in Ravensburg übernehmen. Einen Nachfolger will das Landestheater Oberpfalz im Januar vorstellen.