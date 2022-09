Tierwohl: Was bringt eine Tiergesundheitsdatenbank?

Ziel: Befunde aus Tierkörperbeseitigung und Schlachthöfen nutzen

Neben den Informationen aus den Ställen wie dem von Milchviehhalter Anton Schmerold sollten auch weitere Befunde in die Datenbank einfließen, fordert Tierarzt Kai Braunmiller. Er ist Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz - und in Bayreuth für die städtischen Schlachthöfe zuständig. Bei jeder Schlachtung sind Tierärzte anwesend.

Sie begutachten die Tiere bei der Anlieferung und nach der Schlachtung das Fleisch. "Mit dieser Schlachtdatenauswertung kann man wesentlich früher erkennen, wenn ein Betrieb abweicht. Oder vorher gut war und jetzt in einer absinkenden Phase ist, wo er sich nicht mehr so um seine Tierhaltung kümmert, wie es notwendig ist", sagt Braunmiller.

Auch an Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBA) werden immer wieder Tierschutzverstöße entdeckt. Gabriele Pflaum ist in Nordbayern für die TBA Walsdorf zuständig. Eine wissenschaftliche Studie stellte dort vor kurzem fest, dass "bei 11,6 Prozent der angelieferten Rinder tierschutzrechtliche Befunde vorlagen", so Pflaum. Zum Beispiel waren die Klauen überlang, die Tiere waren stark abgemagert oder wundgelegen. Solche oder ähnliche Befunde aus den TBAs sollten in der zentralen Datenbank auch zahlenmäßig erfasst werden, um Missständen in Ställen vorzubeugen.

Politik uneins über Umsetzung

Seit vielen Jahren ist eine Tiergesundheitsdatenbank schon im Gespräch. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) kündigte vor zwei Jahren bereits eine an. Doch beschlossen wurde bis heute nichts.

Im Juli stellten die Grünen im Umweltausschuss des Bayerischen Landtags einen Antrag, der aber von einer Mehrheit aus CSU, Freien Wählern und AfD abgelehnt wurde. Kaniber will Anfang kommenden Jahres eine sogenannte "Landestierwohldatenbank" präsentieren. Laut ihrem Ministerium dauert die Umsetzung deshalb so lang, weil es aus datenschutzrechtlichen Gründen sehr schwierig sei, die vielen Informationen in einer Datei zugänglich zu machen.

Datenbank hätte auch Vorteile für Landwirte

Ziel der Tiergesundheitsdatenbank sollte es sein, dass alle Daten für Aufsichtsbehörden und Tierärzte nutzbar sind, um bei möglichen Missständen schnell Abhilfe schaffen zu können, oder besser sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Aber auch für Landwirte wie Anton Schmerold wäre eine solche Datenbank eine Erleichterung: Denn er sammelt im Augenblick sowieso schon sehr viele Informationen und Befunde in unterschiedlichen Programmen. In der HI-Tierdatenbank muss er den gesamten Lebenslauf jeder einzelnen Kuh belegen. Dazu hat er eine Dokumentationspflicht über die Arzneien, die die Tierärztin verschreibt.

Und schließlich hat er auch noch die Daten aus der Milchprüfung. "Das wäre für den Landwirt sehr gut, dass das alles einfach mal gesammelt, geballt in einer aktuellen Version wäre. Dass man nicht immer fünf verschiedene Programme braucht", findet Landwirt Schmerold. Er hat kein Problem damit, seine Daten freizugeben. Seit er regelmäßig mit der Tierärztin über seine Kühe spricht, sind sie seltener krank und geben mehr Milch.