Test abgeschlossen: Batteriezug im Seenland hat Potential

Der Testbetrieb des Batteriezuges von Alstom auf der Bahnstrecke zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen ist abgeschlossen. Die Technik habe Potenzial, es seien aber weitere Tests nötig, bilanziert das Bayerische Verkehrsministerium in einer Mitteilung. Der Batteriezug solle deshalb über den Sommer weiterfahren, denn er lief nicht fehlerfrei.

An 18 Tagen stand der Batteriezug still

Drei Monate lang war der batteriebetriebene Zug an den Wochenenden zwischen Gunzenhausen und Pleinfeld unterwegs. Aufgrund von Batterieproblemen konnte er allerdings nicht immer wie geplant eingesetzt werden, heißt es weiter. Insgesamt an 18 Tagen war der Zug nicht einsatzfähig. Diese Probleme hätten aber auch wichtige Erkenntnisse gebracht, meint Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Insgesamt sieht das Verkehrsministerium aber viel Potenzial in der Batterie-Technik. Auch Hersteller Alstom selbst ist zufrieden mit dem Test des Batteriezugs in Franken. Er habe extrem wichtige Daten aus der Praxis geliefert, so der Präsident der Region DACH bei Alstom, Müslüm Yakisa.

Batteriezüge sind Alternative zur Diesellok

Der Testbetrieb wurde im Auftrag der Bundesregierung von der TU Berlin wissenschaftlich begleitet. Die Wissenschaftler sind nach dreimonatigem Testbetrieb überzeugt, dass Batteriefahrzeuge eine Alternative zum Dieselbetrieb darstellen. Geht es nach Bayerns Verkehrsminister Bernreiter, soll der Testbetrieb in Mittelfranken fortgesetzt werden, sobald die Batterien repariert sind. Es mache Sinn, Erfahrungswerte während der heißen Sommermonate zu sammeln, ist er überzeugt. Ob der Test weitergeht, wird derzeit zwischen dem Freistaat, DB Regio und Alstom abgestimmt, heißt es.

Ziel der Bahn in Bayern: Bis 2040 klimaneutral

Dem Verkehrsministerium zufolge soll das "Bahnland Bayern" bis 2040 klimaneutral sein. Deshalb müssten Dieselzüge durch emissionsfreie Antriebe ersetzt werden. Nach Angaben der Bahn ist es nicht möglich, alle Strecken zu elektrifizieren. Dort sei der Einsatz von Wasserstoff- und Batteriezügen denkbar.