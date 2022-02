Testbetrieb gestartet: Batteriezug in Franken unterwegs

Die Bahn hat ihren ersten Batteriezug auf die Strecke zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen (beide Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) geschickt. Das sei ein großer Schritt für eine umwelt- und klimafreundliche Antriebstechnologie im Nahverkehr, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Bei der ersten Fahrt waren auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) an Bord. Einmal mehr werde in Mittelfranken Eisenbahn-Geschichte geschrieben, sagte Söder. Der Testbetrieb sei zudem ein Mosaikstein, um die Ziele im Klimaschutz zu erreichen.

Batteriezug wird per Oberleitung geladen

Die Bahn erwartet sich vom Testbetrieb nach eigenen Angaben technische und betriebliche Erkenntnisse im Umgang mit der neuen Antriebstechnologie. Die Lokführer wurden für den Einsatz auf dem Batteriezug gezielt geschult, so eine Bahnsprecherin.

Die Batterien des Personenzuges werden während der Standzeit in den Bahnhöfen in Gunzenhausen und Pleinfeld direkt durch einen Stromabnehmer an der Oberleitung geladen. Mit einer vollen Ladung schafft der Zug 100 Kilometer. Gegenüber einer Diesellok könne das neue Fahrzeug bis zu 90 Prozent CO2 einsparen, sagte Ulrich Zimmermann von der TU Berlin.