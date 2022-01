"Team Anne" organisiert Typisierungsaktion für Freundin

Sieben Freundinnen kämpfen um das Leben von Anne. Die 34-Jährige aus Kolbermoor ist an Leukämie erkrankt. Sie braucht dringend eine Stammzellenspende. So ist das "Team Anne“ entstanden. Am Samstag, den 22. Januar, findet in Kolbermoor im Landkreis Rosenheim eine große Typisierungsaktion statt.

Freundinnen organisieren Stammzellen-Aktion

2021 wird bei der 34-jährigen Anne Leukämie diagnostiziert. Als klar wird, dass ihr nur noch eine Stammzellen-Spende helfen kann, entschließen sich ihre Freundinnen eine Typisierungsaktion zu organisieren. Unterstützung holen sie sich bei der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. Daraufhin treffen sie sich immer wieder, um das Ganze zu organisieren. Man habe das Team öfter gesehen als die Partner daheim, erzählt Kathi. "Team Anne" erstellt eine eigene Website, macht Videos und wirbt bei Firmen und auf Social-Media für die Stammzellen-Aktion. Frauen steckten Stress gut weg, meint Manu. Und geholfen habe auch der enorme Zuspruch, den "Team Anne“ von allen Seiten bekommen habe.

Große Unterstützung von Vereinen, Feuerwehr und THW

Man habe Post und Posts aus ganz Bayern, ja sogar aus Amerika bekommen und alle wollten wissen, wie man Anne helfen könne, berichtet Tamara überwältigt. Tatsächlich scheint der Schwung der Mädchentruppe ansteckend gewesen zu sein: Viele Firmenfahrzeuge werben für die Typisierungsaktion am Samstag, Banner wurden aufgestellt, Feuerwehr und THW helfen mit – insgesamt 140 Ehrenamtliche konnte "Team Anne“ für kommenden Samstag mobilisieren.

Zusammenhalt in schwieriger Zeit

Der große Zuspruch und dass viele Menschen von sich aus auf "Team Anne" zugekommen seien, zeige, dass die Gesellschaft nicht so gespalten sei, wie es momentan oft gesagt werde, satgt Mitorganisatorin Tamara. Vielmehr würden viele darauf warten, dass es wieder ein "Miteinander“ in der Gesellschaft gebe, so ihr Eindruck. Nun freuen sich alle, dass die Aktion am Samstag endlich starten kann. "Team Anne" rechnet mit rund 3.000 Teilnehmern.

Typisierungsaktion in einer Lagerhalle

Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, zu helfen, sagt der Gewerbetreibende Franz Stettner aus Kolbermoor. Er ist Schirmherr der Aktion und stellt eine große Halle im Gewerbegebiet zur Verfügung. Denn nur mit viel Platz kann die Aktion unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln auch stattfinden. Das Schönste wäre, wenn ein passender Spender gefunden werden könnte, hofft Franz Stettner. Jeder Gesunde zwischen 17 und 45 Jahren könne als potenzieller Stammzellspender registriert werden, um vielleicht für Anne oder einen anderen Patienten Lebensretter zu werden.

Und Anne?

Anne kämpft, sagt Ulli. Und sie sei begeistert, überwältigt und dankbar.