Taxifahrer in Altötting mit Messer bedroht und ausgeraubt

Der Notruf ging Samstagfrüh um 2.30 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein: Ein 61-jähriger Taxifahrer berichtete, dass er soeben in Altötting im Bereich des Esterer-Parkplatzes von zwei unbekannten Männern überfallen worden sei. Die beiden hätten ihn mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Er habe ihnen eine Geldbörse mit Bargeld gegeben. Daraufhin seien die Täter zu Fuß über einen Supermarktparkplatz und die Fabrikstraße in Richtung Kohlbergstraße in südliche Richtung geflüchtet.

Die Polizei löste Alarm aus und schickte mehrere Streifen los – allerdings ohne Erfolg. Noch in der Nacht übernahm die Kripo Traunstein die Ermittlungen.

Mutmaßliche Täter komplett schwarz gekleidet

Gesucht werden nun zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Beide Täter waren schlank und hatten an den Seiten kurzrasierte und oben etwas längere, eher hellere Haare. Beide waren komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Kapuzenpullover und weiße FFP2-Masken. Die Täter sprachen Deutsch und waren mit einem Messer bewaffnet. Die Traunsteiner Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 0861 / 98 73-0.