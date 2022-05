Tag der Pressefreiheit - Was lernen die Journalisten von morgen?

Ausbildung hat sich in 30 Jahren stark verändert

Seit über 30 Jahren können junge Menschen an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Journalistik studieren. Seit dem hat sich viel verändert. Die Berichterstattung ist nicht nur viel schneller, sondern auch vielfältiger geworden. Denn ein neues Medium - das Internet - kam dazu. Trotz der schlechten Entwicklung in den vergangenen zwei Corona-Jahren sind die Eichstätter Studenten von ihrem künftigen Beruf überzeugt. "Journalist ist einer der wichtigsten Berufe für die Gesellschaft", findet Studentin Johanna Bernklau. Ihr Ziel als Journalistin ist es, komplexe Sachverhalte so darzustellen, dass sie jeder versteht, erzählt sie. "Ich bin hochmotiviert, das zu machen", meint sie.

Ausbildung in Zeiten von sozialen Medien

Der Studiengang hat sich mit der Medienlandschaft verändert. Mit dem Internet kamen Kurse im Online-Journalismus dazu. Jetzt spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Darauf reagiert man, berichtet der Eichstätter Journalistik-Professor Klaus Meier. Schon seit vielen Jahren gibt es beispielsweise praktische Kurse in dem Bereich Social Media. Aber nicht nur das: "Grundsätzlich ist es so, dass diese neue Medienwelt in fast jeder Lehrveranstaltung eine Rolle spielt." Wenn es zum Beispiel um das Thema Pressefreiheit gehe, thematisiere man zugleich wie diese in den sozialen Medien aussehe und welche Auswirkungen das habe, meint Meier. Einfluss auf die Berufswünsche hat das aber kaum: "Bei denjenigen, die zu uns kommen, da sehen die allermeisten ihre Zukunft nach wie vor bei den klassischen Medien. Aber sie wissen, dass sie das Web und die sozialen Netzwerke im Blick behalten müssen. Aber auch Redakteur für Social Media ist für einige eine Option", berichtet Meier. Und das bestätigen auch einige der Studierenden. Als Wünsche für die Zukunft geben Nachrichtenagenturen, Zeitungen - auch online oder Unterhaltungsfernsehen an.

Junge Journalisten wollen Lösungen bieten

Bei den Studenten in Eichstätt hat Professor Klaus Meier festgestellt, dass sie sich bei Themen nicht mehr nur auf das Problem fokussieren, sondern konstruktive Ansätze mit liefern wollen. "Da geht es dann viel um das Thema, wie können wir künftig gut leben", berichtet Meier. Man habe festgestellt, dass konstruktiver Journalismus bei jungen Menschen sehr zukunftsträchtig sei.

Neues Verständnis von Meinungsfreiheit

Doch nicht nur die Inhalte haben sich verändert, auch die Haltung der Studenten hat sich angepasst. Das beginne schon bei einem Publikationszwang, meint Meier. Der Druck sei da, auf den verschiedenen Kanälen Stellung zu beziehen. "Das thematisieren wir im Studium: erst die Fakten zusammentragen, recherchieren und dann, wenn man einen Kommentar schreibt, die Meinung bringen." Nur wenn man ein Thema gut erarbeitet habe, könne man als Journalist einen Mehrwert gegenüber den sozialen Medien bieten, meint Meier. "Journalismus ist mehr als Social Media. Journalismus bietet bei komplexen Themen eine ausgewogene Berichterstattung."