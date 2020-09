Das sagt ein Rechtsexperte zum Garmischer Superspreader-Fall

Welche Folgen hat das nun für die Frau?

Nur wenn die Frau die Quarantäne bewusst ignoriert hat, kann das ein hohes Bußgeld nach sich ziehen. Das muss zunächst nachgewiesen werden. In Bayern muss man bei Verstößen gegen Quarantäne-Auflagen mit bis zu 2.000 Euro rechnen. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit - das Bußgeld wird dann vom zuständigen Ordnungsamt verhängt. Grundlage ist dafür das Infektionsschutzgesetz und die entsprechende bayerische Verordnung, die zuletzt am 8. September angepasst wurde.

Außerdem ermittelt nun die Staatsanwaltschaft München II wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwältin Andrea Mayer am Montag dem Bayerischen Rundfunk. Diese Ermittlungen stützen sich ebenfalls auf das Infektionsschutzgesetz. Strafbar sind Verstöße vor allem dann, wenn es dadurch zu einer Verbreitung des Virus kommt. Eine mögliche Strafe, die ein Gericht in einem Urteil verhängt, käme also zum Bußgeld dazu.

Juristisch entscheidend: Welche Anweisung erhielt die Frau nach ihrem Test?

Was wusste die Frau selbst über ihre Ansteckungsgefahr? Das ist der Dreh- und Angelpunkt einer weiteren Verfolgung. Und dabei kommt es auf den Wortlaut an, mit dem sie von der Teststation entlassen wurde. "Begeben Sie sich in häusliche Absonderung", wäre der klarste Fall. Daran muss sie sich halten. Ob dies allerdings so passierte, ist noch unklar. "Man hat ihr ja wohl geraten, empfohlen, ihr gesagt, sie muss sich in Quarantäne begeben", sagte Innenminister Herrmann am Sonntag gegenüber dem BR. Doch genau hier liegt ein wichtiger, juristischer Unterschied: Wurde ihr gesagt, dass sie sich in Quarantäne begeben muss oder wurde es ihr nur geraten?

"Wenn ein Arzt der Frau mitgeteilt hat, es sei unwahrscheinlich oder man wisse überhaupt noch nicht, dass sie angesteckt ist, dann könnte sie sagen: Ich habe darauf vertraut, nicht infiziert zu sein", sagt Andreas Spickhoff, Professor für Medizinrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das sei eine sehr einzelfallbezogene Feststellung.

Dem Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen ist laut dem Pressesprecher nicht bekannt, ob der Frau bei der Teststation gesagt wurde, dass sie Zuhause bleiben muss oder ob es ihr nur angeraten wurde. Was ihr dort genau gesagt wurde, wüsste das Landratsamt bisher nicht und aus Kapazitätsgründen bei Teststationen und Ämtern sei das derzeit auch schwer nachzuvollziehen.

Welche Formen der Körperverletzung kämen in Betracht?

Prof. Andreas Spickhoff hält eine Strafverfolgung für möglich, allerdings wahrscheinlich nicht unter dem Aspekt der vollendeten Körperverletzung. Es sei nie ganz sicher, von wem sich die später Infizierten das Virus tatsächlich eingefangen haben.

Spickhoffs Meinung nach könne man aber im Strafrecht erwägen, ob eine versuchte vorsätzliche Körperverletzung in Betracht kommt. Davon könne man dann ausgehen, wenn es die Betroffene für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen hat, dass sie andere Personen infiziert.

Und das mögliche Strafmaß? Bei Körperverletzung gebe es meistens eine Geldstrafe, so Professor Spickhoff. Aber auch eine Freiheitsstrafe ist grundsätzlich denkbar, "die bei vollendeter Körperverletzung bis zu fünf Jahren betragen kann, gerade dann, wenn sehr viele Personen in Gefahr gebracht worden sind". Bei einem Ersttäter ohne Vorstrafen sei eine Geldstrafe aber eher wahrscheinlich - falls die Beweislage überhaupt für eine Klage ausreicht.

Muss Schadenersatz gezahlt werden?

Neben einer Strafverfolgung ist es theoretisch auch nicht auszuschließen, dass Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu zahlen ist. Diese zivilrechtlichen Forderungen können mögliche Geschädigte erheben. Allerdings müssten Infizierte dafür beweisen, dass sie durch die Frau angesteckt wurden. Schmerzensgeld-Forderungen könne aus juristischer Sicht zudem nur jemand stellen, der nachweislich einen Krankheitsverlauf mit Symptomen hatte, so Spickhoff.

Ob auch reine Vermögensschäden geltend gemacht werden können, zum Beispiel von Bars, die nun wieder früher schließen müssen und denen dadurch Umsatz verloren geht, ist umstritten. Die Rechtsprechung ist hier bisher bei Corona-Fällen zurückhaltend, sagt der auf Gesundheitsschutz spezialisierte Rechtsanwalt Michael Winkelmüller aus Bonn.

Ist die Strafverfolgung durch das Grundgesetz gedeckt?

Auf BR24 stellte ein User infrage, ob ein Urteil in so einem Fall denn überhaupt durch das Grundgesetz abgedeckt sei. Darauf hat Medizinrechts-Experte Spickhoff eine klare Antwort: "Es ist sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht seit Jahrzehnten anerkannt, dass schuldhaft herbeigeführte Infektionen schadensersatzpflichtig und strafrechtlich verfolgt werden können." Beispiele aus der Vergangenheit, wo Menschen wegen fahrlässiger Ansteckung rechtlich belangt wurden, seien Infektionen mit dem Virus HIV oder auch mit Masern oder Röteln.