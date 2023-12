Suedlink-Baustelle: Archäologen finden Jahrtausende alte Gräber

Auf dem Gelände für eine neue Konverter-Station nahe Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt haben Archäologen Gräber aus der sogenannten Glocken-Becher-Kultur gefunden. Die Toten darin wurden vor bis zu 4.600 Jahren bestattet. Netzbetreiber Tennet hat nun die Reste von fünf Gräbern vorgestellt. Experten hatten vor dem Bau der Konverter-Station auf deren Areal Grabungen vorgenommen.

Erwachsene vor bis zu 4.600 Jahren beigesetzt

Wie ein Sprecher von Tennet auf BR-Anfrage sagte, wurden Skelettreste in fünf Gruben entlang einer Nord-Süd verlaufend ausgerichteten Reihe entdeckt. In jeder Grabgrube fanden sich Skelettreste einer erwachsenen Person. "Die Art der Beisetzung und ein Keramikgefäß als Grabbeigabe ermöglichen die Zuordnung des Gräberfeldes zur endneolithischen Glockenbecherkultur und damit zu einer Zeit, die 4.000 Jahre zurückliegt (ca. 2600 – 2200 v.Chr.)", heißt es von Tennet wörtlich.

Gebäude-Überreste können nicht mehr gedeutet werden

Die Grabungsfirma fand außerdem im Südosten des Areals einen nach Norden geöffneten Halbkreis aus mehreren Pfostengruben mit einem zentralen, mittig positionierten Pfosten. Hierbei handle es sich laut Tennet um einen ungewöhnlichen Fund, dessen genaue Deutung und Datierung offenbliebe. Artefakte, die zur Lösung dieses Rätsels beigetragen hätten, seien durch Erosion im Laufe der Jahrtausende abgetragen worden.

Bereits erkundetes Gräberfeld in nächster Nähe

Vor wenigen Jahren wurden bereits auf dem Gelände des bestehenden Umspannwerks wenige hundert Meter weiter endneolithische Gräber aus der Zeit der Schnurkeramik (etwa 3000 – 2200 v. Chr.) gefunden. Damals wurden 28 Skelettreste in 20 Gräbern freigelegt. Konkret waren es 13 Einzelgräber, vier Doppel- und zwei Dreifachbestattungen. Dieses Gräberfeld ist laut Tennet eines der größten bisher erfassten Gräberfelder aus der Zeit der Schnurkeramik in Bayern. Die Funde seien laut Tennet auch deshalb so besonders, da wegen der oft gute Skeletterhaltung, meist eine anthropologische Geschlechtsbestimmung und Alterseinstufung möglich gewesen sei.

Laut dem Netzbetreiber haben die Funde bzw. deren Bergung zu keiner zeitlichen Verzögerung beim geplanten Bau der Konverter-Station geführt. In der Konverter-Station soll über den geplanten Suedlink Gleichstrom vom Norden Deutschlands in Wechselstrom gewandelt und dann ins Stromnetz eingespeist werden.