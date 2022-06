Suche eingestellt: 22-Jähriger nach Rock im Park zurückgekehrt

Die Polizei hat Freitagnacht ihre Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 22-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg widerrufen. Demnach ist der junge Mann im Laufe des Freitags wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

22-Jähriger wurde nach Rock im Park vermisst

Nach dem Musikfestival Rock im Park am Nürnberger Dutzendteich vergangenes Wochenende ist der 22-Jährige vermisst worden. Zuvor hatte sich der junge Mann telefonisch bei seinen Eltern gemeldet. Gegen 5.30 Uhr am Morgen berichtete er, dass er mit einer Person in Streit geraten sei, die ihm den Geldbeutel gestohlen habe. Danach verlor sich die Spur des 22-Jährigen.