Studie: Verkehrs-und Tarifverbund in Niederbayern sinnvoll

Zweite Phase der Studie untersucht Kosten

In der zweiten Studienphase würden dann organisatorische Fragen geklärt und die Kosten einer Verbundgründung berechnet. Sebastian Gruber, Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau und Bezirksvorsitzender Niederbayern des Bayerischen Landkreistages, sagte: "Die Menschen leben und arbeiten in erster Linie in Regionen, nicht in Verwaltungseinheiten. Insofern freue ich mich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, die regionalen Mobilitätsangebote durch die Schaffung eines gemeinsamen Verkehrsverbundes weiter zu verbessern."

Unterstützung vom Freistaat

Der Freistaat Bayern begleitet die Grundlagenstudie und fördert sie mit bis zu 3,9 Millionen Euro. Begründung: Verkehrsverbünde aus Bus und Bahn machten die Nutzung des ÖPNV einfacher und attraktiver. Die Fahrgäste würden im gesamten Verbundgebiet von einheitlichen Ticketpreisen, abgestimmten Fahrplänen und einheitlichen Fahrgastinformationen profitieren, sagt Verkehrsminister Bernreiter.

"Wir wollen flächendeckende Verkehrsverbünde in ganz Bayern. Deshalb unterstützen wir die Kommunen auf diesem Weg sehr gerne. Allein von einem Verkehrsverbund ‚Donauwald‘ könnten rund 750.000 Menschen profitieren. Hier kann ein echtes ÖPNV-Schwergewicht in Niederbayern entstehen", sagt Bernreiter.