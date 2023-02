Dingolfing-Landau will ÖPNV mit Elektrobus-Flotte voranbringen

Mit einer Flotte aus Elektrofahrzeugen soll der Öffentliche Personennahverkehr im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau entscheidend verbessert werden. Das hat der Kreistag am Montagabend beschlossen.

Auf Abruf in die entlegensten Weiler

Die Elektrofahrzeuge sollen künftig auf Abruf in die entlegensten Weiler kommen. Dafür wird nach dem Willen des Kreistags eine Flotte kleiner Elektrobusse angeschafft. Der Landkreis will so die Anbindung kleinerer Dörfer und Weiler an den Öffentlichen Personennahverkehr verbessern.

Start möglicherweise im Herbst

Die neuen Elektrofahrzeuge sollen die Fahrgäste bedarfsgerecht und ohne festen Fahrplan von A nach B bringen. Standort, Ziel und Zeitpunkt der Fahrt bestimmt der Fahrgast selbst. Starten könnte dieses Rufbus-System nach Angaben des Landkreises bereits im Herbst 2023.

ÖPNV-Schlusslicht in Deutschland

Im vergangenen Jahr landete der Landkreis Dingolfing-Landau abgeschlagen auf dem letzten Platz in einem bundesweiten ÖPNV-Ranking der "Allianz pro Schiene". Mit Hilfe des On-Demand-Services sollen schon bald Busfahrten auf Abruf ermöglicht werden – flexibel, individuell und preisgünstig, wie es heißt.