Strompreiszonen - Welche Folgen hätten sie für Bayern?

Die EU verfolgt den Grundsatz, dass die Marktgebiete beim Strom die physischen Gegebenheiten des Stromnetzes widerspiegeln sollten. Das heißt: Dort, wo es nur wenig Leitungen gibt, sollten Preiszonen voneinander abgetrennt werden. Um zu verhindern, dass zum Beispiel Windstrom aus Norddeutschland virtuell nach Bayern verkauft wird, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht transportiert werden kann. Denn in solchen Fällen müssen dann teure Kohle- oder Gaskraftwerke im Süden angeworfen werden, um die Energie trotzdem zu liefern. Und die daraus entstehenden sogenannten Redispatchkosten werden auf alle Stromverbraucher umgelegt. Sie stiegen zuletzt stark an, 2022 waren es mehr als 4,2 Milliarden Euro.

Gutachten der Netzbetreiber erst im Februar

Die Übertragungsnetzbetreiber untersuchen im Auftrag der EU, welche Auswirkungen die verschiedenen Möglichkeiten zur regionalen Aufteilung des Strommarkts hätten. Insgesamt werden dabei 22 Parameter berechnet, unter anderem geht es um die Auswirkungen solcher Veränderungen auf Unternehmen. Das Ergebnis war eigentlich für diesen Sommer angekündigt. Doch das Ganze verschiebt sich: Man sei noch mitten in den komplizierten Berechnungen, so eine Sprecherin des Netzbetreibers Tennet gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Der Bericht und eine gemeinsame Empfehlung der europäischen Übertragungsnetzbetreiber an die Mitgliedstaaten über die zukünftige Aufteilung der Zonen soll nun voraussichtlich im Februar 2024 kommen.

EU empfiehlt, Deutschland entscheidet

Sollte die Empfehlung lauten, Deutschland tatsächlich in mehrere Strompreiszonen aufzuteilen, würde das dann jedoch nicht etwa automatisch geschehen. Denn darüber entscheiden nicht die EU, sondern die Bundesregierung und der Bundestag. Die politischen Zeichen in Deutschland deuten bislang darauf hin, dass die einheitliche Strompreiszone erhalten werden soll. Dafür hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits mehrfach ausgesprochen, ebenso der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour. Bayern wäre bei einer Aufteilung in mehrere Zonen nicht der einzige Verlierer: Ein Bündnis von sechs Bundesländern hat sich parteiübergreifend dagegen ausgesprochen, darunter Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen.

Welche Rolle spielen die Kosten?

Auch wenn eine Reihe von Strommarkt-Experten zu einer Aufteilung in mehrere Strompreiszonen rät, sprechen die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland also dagegen. Je nachdem, wie eindeutig der Bericht der Stromnetzbetreiber ausfallen wird, und wie hoch darin möglicherweise die Kosten für das Aufrechterhalten der einheitlichen deutschen Strompreiszone beziffert werden, könnte kommendes Jahr noch einmal Bewegung in die Diskussion kommen. Wenn die geplanten großen Stromtrassen zwischen Nord- und Süddeutschland einmal fertig sind, wird das Aufrechterhalten der einheitlichen Preiszone leichter. Nach derzeitigen Prognosen soll es in den Jahren 2027 bis 2031 so weit sein.

Netzentgelte sind anderes Thema

Nicht verwechseln darf man die Diskussion über die Strompreiszonen übrigens mit der geplanten Reform der Netzentgelte. Auch die sind in Norddeutschland tendenziell höher als im Süden. Dass die Berechnung der Netzentgelte sich ändern muss, ist jedoch unter den Bundesländern, einschließlich Bayern, und der Bundesregierung Konsens. Denn Gewinner und Verlierer gibt es hier in jedem Flächenland: Ländliche Gebiete zahlen bisher meist mehr Netzentgelt, weil die Kosten für die Netzanschlüsse von Windrädern und Solarparks kleinräumig vor Ort umgelegt werden. Die Bundesnetzagentur soll ermächtigt werden, das System zu ändern – nur wie genau, wird noch diskutiert.