Streit um Theologie-Lehrstühle: Bischof wehrt sich gegen Kritik

Im Streit um die Berufung von Theologieprofessoren macht Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) Druck auf den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Blume am Donnerstag vergangene Woche: "Ich habe sehr stark auf die Rechtslage hingewiesen, nach der das Nihil-obstat-Verfahren eines ist, bei dem es um die persönliche Lebensführung, die Haltung der Kandidatinnen und Kandidaten geht, die nach meiner Kenntnis bei keinem hier in Zweifel gezogen wird."

Derzeit sechs von 14 Theologie-Lehrstühlen unbesetzt

Das Verfahren an sich sei nicht dazu gedacht, Anliegen der Kirche zu transportieren, etwa die Einhaltung einer Priesterquote, fügte der Minister hinzu. Hintergrund des Berufungsstreits ist, dass an der Universität Regensburg derzeit sechs von 14 Lehrstühlen in der Katholisch-Theologischen Fakultät unbesetzt sind. In drei Fällen steht die dazu erforderliche kirchliche Unbedenklichkeitserklärung ("Nihil obstat") aus. Sie ist im Vatikan einzuholen.

Der BR hatte das Bistum Regensburg im Vorfeld der Berichterstattung für ein Interview angefragt, dieses wurde aber abgelehnt. Der Katholischen Nachrichtenagentur erklärte es am Montag auf Anfrage: In drei der sechs Berufungsangelegenheiten seien die Nihil-obstat-Verfahren schon lange abgeschlossen. Warum diese Lehrstühle weiterhin unbesetzt seien, entziehe sich seiner Kenntnis.

Voderholzer will mehr Priester als Professoren

Im Fach Christliche Sozialethik liegt die Entscheidung indes seit 2020 auf Eis, weil das "Nihil obstat" fehlt. Im März hatte die Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik im deutschen Sprachraum Voderholzer in diesem Zusammenhang eine gezielte Verschleppung mehrerer Berufungen vorgehalten. Der Bischof belaste damit die Fakultät und beschädige die von der Uni ausgewählten Kolleginnen und Kollegen.

Voderholzer will, dass mehr Priester als Professoren an die theologische Fakultät berufen werden. Aktuell gibt es an der Regensburger Uni nur einen. Das kirchliche Hochschulrecht sieht vor, dass an katholisch-theologischen Fakultäten eine "angemessene Zahl" an Priestern lehrt.

Blume: Prinzip der Bestenauslese sei in der Wissenschaft entscheidend

Blume sagte laut BR, das Prinzip der Bestenauslese sei in der Wissenschaft entscheidend. "Wenn wir mehr Priester ermutigen, sich dieser Auswahl zu stellen, dann haben auch mehr die Chance, am Ende zum Zug zu kommen." Dazu brauche es aber auch Priester, die sich bewürben. Blume ergänzte, die Theologische Fakultät in Regensburg müsse leistungsfähig bleiben, die Studierenden bräuchten beste Voraussetzungen. Er sei sich sicher, dass Voderholzer das auch so sehe, und rechne daher mit einer raschen Lösung.

Der Bischof erklärte dazu, er habe dem Wissenschaftsminister zuletzt am 5. Februar geschrieben und dabei Bereitschaft signalisiert, seine Position in einem persönlichen Gespräch zu erläutern. "Darauf habe ich bis heute keine Reaktion des Ministers." Auf Nachfrage habe es aus dessen Büro geheißen, der Bischof solle erst einmal mit den Vertretern der Uni reden, "mit denen ich ja ohnehin im Austausch bin". Bei weiterem Redebedarf stehe der Minister "gerne zur Verfügung".

Voderholzer fügte hinzu, er habe ein besonderes Interesse an einer vitalen und funktionierenden Theologischen Fakultät, "nicht nur weil dort unsere Seminaristen ausgebildet werden, sondern auch weil ich selbst viele Jahre an theologischen Fakultäten gearbeitet habe", wie er gegenüber der KNA betont.

