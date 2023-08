Streit um Mietrückstände: Weiterer Schuhbeck-Prozess vertagt

Im Streit um die Räumung von Alfons Schuhbecks Wohnung ist ein für diesen Freitag geplanter Termin am Münchner Amtsgericht kurzfristig verschoben worden. Neuer Termin ist nun der 24. Oktober. Die Verschiebung sei "auf Antrag beider Parteivertreter" erfolgt, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Zum Artikel "Schuhbeck: Prozess um Räumung der Privatwohnung verschoben"

Der einstige Sternekoch lebt seit Langem in der Münchner Innenstadt am Platzl. Dort waren auch wesentliche Teile seines Gastro- und Schmankerl-Imperiums angesiedelt. "Platzlhirsch" wurde er wegen der vielen Lokale und Geschäfte genannt. Das meiste ist nach der Insolvenz des 74-Jährigen Geschichte.

Außergerichtliche Einigung angestrebt

Seine Privatwohnung befindet sich aber nach wie vor im Orlandohaus. Sie gehört der Messerschmitt-Stiftung, die ihren prominenten Mieter jedoch auf Räumung verklagt hat. Denn Schuhbeck soll die Miete längere Zeit nicht oder zumindest zu spät gezahlt haben. Der Termin am Amtsgericht München war bereits für Anfang Juni angesetzt, wurde dann aber verschoben. Damals war von einer möglichen außergerichtlichen Einigung die Rede gewesen. Zu den Gründen für die erneute Verlegung äußerte sich der Gerichtssprecher nicht.

Mietschulden beim Gewürzladen beglichen

Bereits an diesem Donnerstag sollte es in einem Zivilprozess am Landgericht München um weitere Mietschulden für Schuhbecks Gewürzladen in demselben Gebäude gehen – konkret um Zinsen und Anwaltskosten. Die Mietschulden selbst sind inzwischen beglichen. Der Termin wurde am Mittwochnachmittag aber kurzfristig abgesagt. Das Verfahren sei durch die "Rücknahme des Einspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid" beendet worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Laden gehört ebenfalls der Messerschmitt-Stiftung.

Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis

Erst im Oktober war der einstige Starkoch wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil weitgehend bestätigt hat, wird Schuhbeck die Gefängnisstrafe auch in naher Zukunft antreten müssen. Außerdem laufen aktuell noch das Insolvenzverfahren und Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung.