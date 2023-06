Schuhbeck: Prozess um Räumung der Privatwohnung verschoben

Im Streit um die Räumung von Alfons Schuhbecks Wohnung in der Münchner Innenstadt will der Star-Koch sich außergerichtlich mit seinem Vermieter einigen. Ein für diesen Mittwoch geplanter Gerichtstermin wurde abgesagt und auf den 4. August verschoben, wie das Amtsgericht München am Dienstag bestätigte. Nach Angaben von Schuhbecks Anwalt Markus Hennig wollen die Streitparteien außergerichtlich weiter verhandeln. Ziel sei es, dass der 74-Jährige in seiner Wohnung bleiben kann.

Vorwurf: Schuhbeck soll Miete teilweise nicht bezahlt haben

Schubecks Privatwohnung befindet sich im Orlandohaus am Münchner "Platzl". Sie gehört der Messerschmitt-Stiftung, die ihren prominenten Mieter jedoch auf Räumung und Herausgabe verklagt hat. Denn Schuhbeck soll die Miete längere Zeit nicht oder zumindest zu spät gezahlt haben.

Schuhbeck wurde einst "Platzlhirsch" genannt

Seit langem wohnt Alfons Schuhbeck in der Münchner Innenstadt am „Platzl“ – dort, wo auch wesentliche Teile seines Gastro- und Schmankerl-Imperiums angesiedelt waren. „Platzlhirsch“ wurde er wegen der vielen Lokale und Geschäfte genannt. Das meiste ist nach der Insolvenz des 74-Jährigen Geschichte.

Steuerhinterziehung: Schuhbeck derzeit auf freiem Fuß

Erst im Oktober war der einstige Starkoch wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Er ging aber in Revision und blieb erst einmal auf freien Fuß. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht noch aus.

Mit Informationen der dpa.