Storch als Beifahrer? Frau meldet skurrile Entdeckung

Ein Storch auf dem Beifahrersitz in einem Auto: Das hat in Oberbayern die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Frau hatte das Tier in einem vorbeifahrenden Wagen gesehen und vermutet, dass es sich um einen Storch aus einer Teichanlage in Grabenstätt im Landkreis Traunstein handelt. Dort nistet ein Pärchen. Die Frau befürchtete, die Störchin könnte alleine auf dem Nistplatz sitzen - ohne ihr Männchen, das sie mit dem notwendigen Futter versorgt.

Storch war am Nistplatz – aber wer war das im Auto?

Die Verantwortlichen der Teichanlage gaben allerdings wenig später Entwarnung: Sie fanden das Storchen-Pärchen wohlbehalten an seinem Nistplatz. Und auch für den "Fahrgast" im Auto fand die Polizei eine Erklärung: Es handelte sich um ein präpariertes Tier, das sich ein Vogelkundeverein ausgeliehen hatte - und das auf den ersten Blick nicht von einem echten Storch zu unterscheiden war.

Mit Informationen von dpa