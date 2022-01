Wie Jugendliche die KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart erleben

Weil sie selbst in der 10. Klasse im vergangen Jahr wegen Corona nicht in ein ehemaliges Konzentrationslager fahren konnten, haben Nicholas Vogel und Merle Ertl einen eigenen Bildungsausflug organisiert. Die beide machen gerade ein Praktikum im Burghauser Jugendbüro für die Fachoberschule Altötting. "Wir haben uns gedacht, dass die Geschichte der NS-Zeit in der Umgebung nicht besonders bekannt ist und man richtig wenig darüber weiß, was die Nazis in den Landkreisen Altötting und Mühldorf getan haben. Das wollten wir den Leuten näherbringen", erklärt Nicholas.

Mühldorfer Hart: Waldlager, Appellplatz, Massengrab

Franz Langstein, Vorsitzender des Vereins "Für das Erinnern – KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart" führt die Gruppe über das Gelände der ehemaligen Außenstelle des KZ Dachaus. Im Waldlager sind noch die Umrisse der Hütten zu sehen, in denen die KZ-Häftlinge schlafen mussten. Weiße Baumstämme markieren den Bereich des ehemaligen Appellplatzes. Dort wurden die Gefangenen jeden Morgen und Abend gezählt, erzählt Franz Langstein. Erst wenn die Zahl passte, durften sie in die Hütten. Gezählt wurden zur Not auch Leichen, die im Anschluss in ein Massengrab kamen. Von 4.000 Toten weiß Franz Langstein sicher.

Tod durch Arbeit nach zehn Wochen

Dabei stand in Mühldorf laut Franz Langstein nicht der Vernichtungsgedanke im Vordergrund, sondern: "Arbeite, bist du tot bist. Man hat hier nicht vergast oder erschossen, man hat die Leute arbeiten lassen unter Bedingungen, die relativ schnell zu einer starken körperlichen Entkräftung geführt haben". Die durchschnittliche Lebensdauer betrug ihm zufolge acht bis zehn Wochen bei guter körperlicher Verfassung. Diese Erkenntnis schockiert die 16-jährige Merle besonders: "Dass die Lebenserwartung so gering ist, fand ich sehr krass."