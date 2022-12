Sternstunden helfen heilpädagogischem Internat in Fürstenzell

Auch eine Einrichtung in Fürstenzell im Landkreis Passau hat von Sternstunden profitiert. Hier konnte ein Internat mit sozial- und heilpädagogischen Wohngruppen umgebaut und neugestaltet werden. Das Haus für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren ist im ehemaligen Benediktinerinnen-Kloster St. Maria untergebracht.

"Wir kümmern uns hier um Kinder, die in ihrem normalen Umfeld - Schule oder Familie - nicht mehr leben können oder nicht mehr beherrschbar sind", sagt Leiter Maik Hollstein zum BR. Die Kinder und Jugendlichen seien oft verhaltensauffällig. Manchmal komme es auch zu Gewaltausbrüchen oder es seien Drogen im Spiel. In dem Internat versuchen Erzieher und Erzieherinnen sowie anderes Fachpersonal, die Jungen und Mädchen so zu stabilisieren, dass sie nach einer gewissen Zeit in ihr vertrautes Umfeld zurückkönnen.

Umbau für 1,1 Millionen Euro

Seit September 2021 wird die Einrichtung, die im Nonnentrakt des ehemaligen Klosters untergebracht ist, für viel Geld umgebaut. Zum Beispiel sind bestehende Zimmer erweitert, neu ausgestattet und den Wünschen der Kinder angepasst worden. Zudem gibt es eine neue große Wohnküche und weitere zusätzliche Räumlichkeiten. Die Kosten für den noch nicht ganz abgeschlossenen Umbau liegen bei etwa 1,1 Millionen Euro. Sternstunden hat 650.000 Euro beigesteuert.

"Danke an Sternstunden - auch im Namen der Kinder"

"Ohne Sternstunden hätten wir den Umbau gar nicht machen können. Deshalb: Vielen Dank an Sternstunden - auch im Namen der Kinder. Wir haben hier ein neues Flair schaffen können, dass sie es ein bisschen wie zuhause haben", sagt Hollstein. Für die Sozial- und Heilpädagogik sei es notwendig, eine Umgebung zu haben, die die Kinder stabilisiert und ihnen auch Wertschätzung entgegenbringt.

Träger der Einrichtung ist die Stiftung SLW Seraphisches Liebeswerk Altötting, dem Kinderhilfswerk der Kapuziner in Bayern. In unmittelbarer Umgebung des Internats befinden sich eine Schule, ein Kindergarten und ein Hort.