FC Sternstunden startet nach Corona mit Top-Spiel

Mit einem absoluten Topspiel startet der FC Sternstunden nach der Coronapandemie in die Saison. Am Sonntagnachmittag spielen die Benefiz-Fußballer im Lusenstadion in Hohenau im Landkreis Freyung-Grafenau gegen die Wolfsteiner Kicker, eine Mannschaft mit Prominenten aus dem ganzen unteren Bayerischen Wald.

Wolfersteiner Kicker: Seit 40 Jahren für die gute Sache

Der Eintritt ist frei, Spenden für die BR-Benefizaktion "Sternstunden - Wir helfen Kindern" sind willkommen. Bereits jetzt liegen rund 6.000 Euro Spenden vor, die Summe soll durch das Spiel im Rahmen des Pfingstfests des SV Hohenau deutlich gesteigert werden. Die Wolfsteiner Kicker wurden vor über 40 Jahren vom früheren Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes Heinrich Schmidhuber aus Waldkirchen gegründet und sind zugunsten guter Sachen und aus Gaudi in ganz Niederbayern unterwegs.

Löwenstars und Prominente beim FC Sternstunden

Der FC Sternstunden, die Fußballmannschaft der Benefizaktion, füllt seit fast 30 Jahren ehrenamtlich im Sommer die Spendendosen. Die Fußballmannschaft besteht aus einer bunten Mischung von aktiven und ehemaligen Sportgrößen, Schauspielern, Kabarettisten, Moderatoren sowie Mitarbeitern des Bayerischen Rundfunks. Im Team kicken unter anderem die Ex-Löwenstars Stefan Aigner und Karsten Wettberg, der Veranstalter Till Hofmann und der Ex-Fifa-Schiedsrichter Wolfgang Stark aus Ergolding bei Landshut.

Fußballer sammeln schon mehr als 1,3 Millionen Euro

In dieser Saison spielt der FC Sternstunden bis Oktober etwa zehn Mal und reist dabei durch ganz Bayern. Alles geschieht zu 100 Prozent ehrenamtlich, auf eigene Initiative und mit sehr viel Freude und Engagement. Bisher konnten dadurch schon über 1,3 Million Euro für kranke, behinderte und Not leidende Kinder gesammelt werden.