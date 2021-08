24.08.2021, 16:58 Uhr

Starnberger Dreifachmord: Frühe Zweifel an Familiendrama

Bei den Ermittlungen zum mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg will die Kripo bereits früh Zweifel an einer Tat innerhalb der Familie gehabt haben. Dies sagte eine Ermittlerin beim zweiten Prozesstag am Landgericht München.