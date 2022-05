Artikel mit Audio-Inhalten

Stadtbahn für Regensburg: Bürger sollen bei Planung mitreden

In Regensburg soll in einigen Jahren eine Stadtbahn für weniger Staus und mehr Klimaschutz sorgen. Statt in Bussen, könnten dann auch auf Schienen Fahrgäste durch die Stadt transportiert werden. Nun sollen die Bürger mitreden.