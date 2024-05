Stabenfest in Nördlingen: "Kinder, lasst die Schule sein"

Für viele Nördlinger Kinder ist es das Ereignis des Jahres: Das Stabenfest, mit dem großen Umzug durch die schwäbische Stadt, in festlichem traditionellen Gewand. Die Mädchen tragen Dirndl und einen Blumenkranz im Haar. In der Hand halten die Größeren einen Stab, an dem ebenfalls ein Blumenkranz hängt. Die kleineren Mädchen der ersten und zweiten Jahrgangsstufen tragen Blumenkörbchen. Und, sagt Viertklässlerin Judy stolz, ein klein wenig Glitzerpuder habe sie im Gesicht: Sie wollte schließlich heute ganz besonders hübsch sein, an diesem für sie wichtigen Tag im Jahr.

Zum Artikel: Nördlinger Stabenfest ist Immaterielles Kulturerbe Bayerns

Vor einem Jahr ist das Stabenfest ausgefallen, weil das Wetter zu schlecht war, wegen Corona musste es auch zweimal abgesagt werden. Umso schöner also, sagt Johanna Eberhardt, die Schulleiterin der Nördlinger Hans-Schäufelin-Grundschule, dass dieses Jahr die Sonne vom Himmel strahlt. Das sei ein ganz wunderbarer Tag, für sie und die Schülerinnen und Schüler. Besonders stolz ist heute auch Frederik: Er darf ganz am Anfang der Gruppe die Tafel der Schule hochhalten. Auch Frederik trägt, wie viele anderen Buben, ein besonderes Gewand: einen blauen Umhang, den sogenannten Rieser Kittel. Die Schultern sind, je nachdem, ob jemand protestantisch oder katholisch ist, weiß beziehungsweise rot bestickt.

Über 2.000 Kinder ziehen durch Stadt Nördlingen

Inzwischen haben sich die insgesamt über 2.000 Kinder gesammelt und aufgestellt. Gemeinsam mit zahlreichen Kapellen der Stadt und der Stadtteile ziehen sie durch die historische Altstadt, an deren Bürgerhäusern die Fahnen gehisst sind. Alle Kapellen, allen voran die Nördlinger Knabenkapelle, spielen dasselbe Lied, das Stabenlied: "Kinder, lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut'." Und die Kinder singen aus Leibeskräften mit.

Gegen 9.30 Uhr geht es dann los, in einem langen Zug durch die Stadt in Richtung Marktplatz. Da wartet auf der Bühne, zusammen mit vielen anderen Politikern und Ehrengästen, bereits der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner. Er ist ganz besonders stolz, dass das Stabenfest inzwischen immaterielles Kulturerbe ist. Laut der Stadt Nördlingen wurde dieses Kinderfest bereits im frühen 15. Jahrhundert gefeiert. Es sei damit das älteste Kinderfest Deutschlands. Mit diesem Fest begrüßen die Kinder traditionell den Frühling.

Brauchtum: Stabenlied, Stabenklettern, Stabengucker

Am Marktplatz angekommen, huldigen die Kinder traditionsgemäß dem "Rat der Stadt", um dann, nach dem gemeinsamen Lied "Nun danket alle Gott", weiter zur Kaiserwiese zu ziehen. Bis dorthin singen sie das "Stabenlied". Am Festplatz angekommen, gibt es für die Kinder die "Stabengucker": Eine Art Schultüte, gefüllt mit Süßigkeiten. Traditionsgemäß versuchen die Kinder sich dort außerdem im "Stabenklettern": Ziel ist es, so weit wie möglich an einem glatt gehobelten Baumstamm hochzukraxeln. Das will auch Tafelträger Frederik heute wieder probieren: Beim letzten Mal, erzählt er, habe er es nicht geschafft. Heute aber habe er Geburtstag, sei jetzt zehn Jahre alt: Dann werde das doch vielleicht klappen. Das Fest auf der Nördlinger Kaiserwiese geht noch bis Montag.