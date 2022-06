Staatliches "Pflege-SOS" behebt keine Pflegemissstände

Mitarbeiter des Wohnstifts Innblick in Neuhaus am Inn hatten sich dieses Jahr im März an das Pflege-SOS gewendet. Entzündete Augen mancher Bewohner, lange, teils verfärbte Nägel, Stuhlspuren an Bett und Boden und ein unprofessioneller Führungsstil der Heimleitung haben die Mitarbeiter dazu veranlasst.

Letzte staatliche Kontrolle: Juli 2019

Verbessert haben sich die Zustände im Heim dadurch nicht. Die anonyme Hotline, die solche Pflegemissstände verhindern soll, informierte die Heimaufsicht des Landkreises Passau. Daraufhin kamen die Prüfer in die Einrichtung - zum ersten Mal seit Juli 2019. In ihrem nichtöffentlichen Bericht von März 2022, der BR Recherche vorliegt, heißt es:

"Die Prüfung hat weiterhin einen massiven Einbruch in der Ergebnisqualität der Pflege aufgezeigt, mit festgestellten schwerwiegenden Mängeln, die eine nachhaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität und Sicherheit der Bewohner darstellen."

Aufnahmestopp im Pflegeheim

Seitdem darf das Heim keine neuen Bewohner aufnehmen. Zu weiteren Prüfungen kam es erst im Mai. Kurz zuvor hatte der BR die Aufsichtsbehörden angefragt. Wieder fanden die Prüfer erhebliche Mängel. Das Heim bestreitet alle Vorwürfe. Dem BR liegt ein Bericht der Heimaufsicht vom Juli 2019 vor, der schon damals ganz ähnliche Missstände auflistet.

Lesen Sie hier weitere Recherchen des BR zu inzwischen geschlossenen Pflegeheimen am Schliersee und in Augsburg und das Porträt einer Pflegerin, die zur "Whistleblowerin" wurde.

Fotos dokumentieren Verstörendes

Im Laufe der Recherche werden dem BR hunderte Fotos aus dem Heim zugespielt. Viele der Bilder sind verstörend. Sie zeigen offensichtlich unversorgte Wunden, teils kann man Knochen sehen. Entzündete Augen und Hautstellen, lange, teils verfärbte Nägel, Stuhlspuren an Bett und Boden.

Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg stellt fest: Viele der alten Menschen auf den Fotos seien unterernährt und dehydriert: "Das weist auf eine gefährliche und menschenunwürdige Pflege hin", so Hasseler.

💡 Das Pflege-SOS ist Teil eines 5-Punkte-Plans des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, um Missstände in Heimen zu beheben. An die Rufnummer 09621-9669660 können sich Informanten auch anonym mit Hinweisen wenden.

Pflegeexpertin: Es braucht keine neuen Meldewege, sondern entschlossene Behörden

Im März 2022 stellte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) das Pflege SOS vor, mit diesen Worten: "Wir stellen damit die Würde des Menschen weiterhin in den Mittelpunkt unseres Handelns." Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler hat daran erhebliche Zweifel. Für sie stellt sich das Pflege SOS als "Sorgentelefon" dar.

Es brauche keine weiteren Meldewege, denn die Beschwerden landeten wieder im selben Aufsichtsapparat. Es brauche Entscheidungen und ein konsequentes Handeln der Aufsichtsbehörden, so Hasseler.