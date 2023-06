SPD-Generalsekretär räumt Fehler im Streit um Heizungsgesetz ein

Bis 2045 will die Bundesregierung Deutschland klimaneutral machen – also nicht mehr Emissionen produzieren als kompensiert werden können. Den dafür notwendigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am BR Sonntags-Stammtisch so beschrieben: "Wir haben in den nächsten 20 Jahren einen Wandel vor uns, der uns vor unglaubliche Umbaumaßnahmen und Herausforderungen stellt."

Kühnert: Lange Verhandlungen um Heizungsgesetz "gehen auf unsere Kappe"

Lange seien notwendige Klimaschutzmaßnahmen aufgeschoben worden; nun sei die Zeit knapp, so Kühnert. Beim Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als "Heizungsgesetz", sah Kühnert die Verantwortung für die lange Dauer bis zur Verabschiedung bei der Ampel-Koalition: "Bei diesem Gesetz haben wir selbst einen Anteil daran, dass die Zeit noch knapper geworden ist. Das geht auf unsere Kappe und darf uns nicht noch mal passieren."