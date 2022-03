Spatenstich für Logistikzentrum von s.Oliver bei Dettelbach

Feierlicher Spatenstich am Montag in Dettelbach im Lkr.Kitzingen: Das Modeunternehmen s.Oliver baut ein neues Logistik-Zentrum. Der Konzern will dort künftig bis zu 60 Millionen Bekleidungsteile lagern und ausliefern. Auf einer ehemaligen Industriebrache bei Dettelbach ist unter anderem eine mehr als 70.000 Quadratmeter große Halle geplant.

Keine zusätzliche Flächenversiegelung nötig

Das insgesamt 125.000 Quadratmeter große Grundstück beplant der Immobilienentwickler Panattoni. Im neuen Lager von s.Oliver sollen rund 500 Mitarbeiter beschäftigt werden. Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bieleck bezeichnete die Neuansiedlung als positives Beispiel und Gewinn für die Kommune. Weil dafür die Brache des Baustoffproduzenten Fulgurit wiederbelebt werde, müsse auch keine zusätzliche Fläche versiegelt werden, betont Bieleck.

Anwohner befürchten Verkehrsbelastungen

Anwohner, besonders im benachbarten Schwarzenau, befürchten durch die Großansiedlung erhebliche Belastungen durch Laster und andere Fahrzeuge. S.Oliver möchte den Logistikstandort in unmittelbarer Nähe seines Hauptsitzes unter anderem als europäische Drehscheibe für seine Marken Q/S, comma und Liebeskind Berlin nutzen. In Betrieb gehen soll die Anlage 2024.