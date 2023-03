So wird die 18.000-Euro-Eiche aus dem Spessart verarbeitet

Geschäftsführer Richard Weis steht vor einem großen Becken, gefüllt mit 70 Grad warmen Wasser. Darin badet seit drei Tagen die Rekordeiche. So wird ihr Holz weicher und kann besser verarbeitet werden. Richard Weis hat die alte Eiche aus dem Spessart für mehr als 18.000 Euro ersteigert. Reinschauen konnte er vorher nicht. "Stämme wie der, der ist jetzt mal etwa 400 Jahre alt. Was weiß ich, was da vor 200 Jahren passiert ist. Ist da irgendwie mal ein Baum runtergerutscht, ja, dann habe ich schon eine Narbe, die man von außen im Prinzip nimmer sieht", sagt Weis und zuckt mit den Schultern. Doch jetzt habe er einen der schönsten Stämme, die er in den letzten 20, 30 Jahren gesehen hat, fügt er grinsend hinzu. Der ursprünglich vier Tonnen schwere und acht Meter lange Eichenstamm scheint makellos. Vor dem Bad wurde er in vier Teile zerlegt.

Kleinste Fehler können zu kompletten Wertverlusten führen

Ein Kran hebt eines der tonnenschweren Stücke aus dem heißen Wasserbad. Bevor das begehrte Holz in die Messermaschine kommt, muss der Stamm noch gereinigt werden. Denn schon ein einzelnes Sandkorn in der Maschine könnte das Messer beschädigen. "Diese Scharte hinterlässt einen Kratzer, der sich dann durch das ganze Holz zieht. Das kriegen sie nie wieder weg", erklärt Richard Weis. Das käme einem Totalverlust gleich.

Vier Tonnen Eiche in hauchdünnen Scheiben

Jetzt kommt der teuerste Baum, der in Bayern je versteigert wurde, unters Messer. Ein aufregender Moment für alle Beteiligten, vor allem für Bastian Rockenmaier, den Produktionsleiter. "Ja, der Puls ist etwas erhöht", gibt er lachend zu.

Wie ein Hobel jagt die tonnenschwere Maschine über den ebenso schweren und jetzt noch vier Meter langen Baumstamm und schneidet das teure Holz in 0,65 Millimeter dünne Blätter. Dabei kann so ziemlich alles schiefgehen. Bastian Rockenmaier überprüft die ersten Holzblätter. Sofort entdeckt sein geschultes Auge eine kritische Stelle. "Wir haben jetzt hier eine kleine Druckstelle auf der Messermaschine, so dass die Klinge praktisch an dieser Stelle mehr Druck aufs Holz ausgeübt hat", erklärt er. Beim Trocknen kann das Holz an dieser Stelle bröselig werden und so die Qualität des Furniers mindern. Schnell ist die Messermaschine justiert und es geht ohne Qualitätseinbußen weiter.