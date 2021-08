"So schön ist Oberfranken": Fotowettbewerb rund ums Wasser

Der Bezirk Oberfranken hat einen Fotowettbewerb zum Thema "Wasser" ausgeschrieben. Bis einschließlich 31. August können jeweils bis zu fünf Bilder eingereicht werden. Das Siegerfoto wird mit 1.000 Euro prämiert.

Einen 45 Minuten langen Film zum Thema Wasser in Bayern finden Sie in der BR-Mediathek.

Vielfältigkeit Oberfrankens am Beispiel Wasser

"Unsere Region hat viel zu bieten, was sich perfekt in Szene setzen lässt. Mit dem Fotowettbewerb wollen wir diese Vielfältigkeit in Oberfranken darstellen", sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU). Den Fotografinnen und Fotografen seien bei der Auswahl ihrer Wasser-Motive keine Grenzen gesetzt. Der Bezirk selbst wirbt mit einer Erdbeere, die gleich in frisches Wasser fällt, für den Foto-Wettbewerb.

Einheimische und Touristen können Fotos einreichen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die in Deutschland oder Österreich leben. Unter dem Betreff "So schön ist Oberfranken“ kann jeder seine Bilder per Mail an medien@bezirk-oberfranken.de einreichen. Die Motive sollen jeweils mit ein, zwei Sätzen kurz beschrieben werden. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Internet-Seite des Bezirk Oberfranken.

Die schönsten Wasser-Bilder aus Oberfranken werden im September prämiert

Im September bestimmt dann eine Jury das Siegerfoto, das mit 1.000 Euro prämiert wird. Außerdem werden zusätzlich zwölf Bilder ausgewählt, dafür winken jeweils 100 Euro. Dazu wird über eine Instagram-Abstimmung das schönste Social-Media-Bild gekürt und ebenfalls mit 100 Euro belohnt. Die Geldpreise stelle der Sparkassenbezirksvorstand Oberfranken mit dem Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW) an der Spitze dem Bezirk zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirk Oberfranken.