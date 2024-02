Fehlalarm einer Smartwatch löst Großeinsatz aus

In Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf hat am Freitagabend eine Smartwatch Alarm und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Niemand wurde verletzt.

Annahme: Vermisste Personen in einem Weiher

Die Polizei in Neunburg vorm Wald teilte am Samstag mit, dass die Rettungskräfte zunächst von mehreren vermissten Personen in einem Weiher ausgegangen waren. Gegen 20 Uhr trafen dann etwa 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht, Rettungsdiensten am sogenannten Neuen Weiher bei Turesbach ein. Auch zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber aus Regensburg waren im Einsatz, so die Polizei. Mit einem Scheinwerfer wurde der Weiher abgeleuchtet.

Smartwatch-Trägerin kennt den Suchort nicht

Zwischenzeitlich konnte jedoch die Besitzerin der Smartwatch von der Marke Apple gefunden werden: Sie war wohlauf in ihrer Wohnung im Landkreis Regensburg und erzählte glaubhaft, noch nie an diesem Weiher gewesen zu sein. Sie habe sich auch nicht erklären können, wie und weswegen ihre Smartwatch Alarm ausgelöst hatte, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag auf BR-Anfrage. Der Großeinsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Sturzerkennung wohl zu unpräzise

Immer wieder lösen Smartwatches Fehlalarme aus. Bayerns Integrierte Leitstellen sprechen von einem deutlichen Anstieg der Zahl an Fehlanrufen, hinter denen gar kein Notfall steckt. In Passau zum Beispiel habe sich die Zahl von 2022 auf 2023 verdoppelt. Alleine in der ersten Jahreshälfte habe man dort 14.500 Fehlalarme entgegengenommen. Schuld mitunter sind Smartwatches mit automatischer Sturzerkennung. Sie setzen eigenständig einen Notruf ab – oft auch, wenn nur die Uhr heruntergefallen oder beim Sporttreiben Erschütterungen ausgesetzt war.

Für einen Fehlalarm aufkommen muss der Besitzer einer Smartwatch aber nicht. Nur der beabsichtigte Missbrauch von Notrufen ist in Deutschland strafbar.