Im Lotto gewonnen: Rentnerin aus Franken bekommt 48 Millionen

Mehrere Wochen nach dem Lotto-Gewinn von mehr als 48,5 Millionen Euro hat sich die neue Besitzerin des Geldes aus Franken doch noch gemeldet. Wie Lotto Bayern am Montag mitteilte, erfuhr die Rentnerin aus Mittelfranken in einer Lotto-Annahmestelle davon, dass sie gewonnen hat. Die unglaubliche Gewinnsumme wurde ihr demnach aber erst bei einer Prüfung der Quoten durch ihren Partner zu Hause bewusst.

Seit Jahren dieselben Zahlen

"Es war gut, dass ich schon saß", wird die Rentnerin in der Mitteilung zum Moment der Erkenntnis zitiert. Sie habe die Gewinnzahlen der Ziehung am 3. Januar seit Jahren auf dem Spielschein eingetragen, weil sie das ihrem damaligen Partner vor dessen Tod versprochen habe. "Mit dem Gewinn kann ich nun mein Rentnerleben genießen", sagte sie.

Höchster Gewinn bisher

Der Gewinn von 48,5 Millionen Euro ist nach Angaben von Lotto Bayern der größte in der Geschichte der Lotterie mit den sechs Zahlen. Zum allerersten Mal sei der Jackpot auf über 45 Millionen Euro angestiegen. 16 Ziehungen in Folge hatte es niemand geschafft, in der aktuellen Jackpot-Phase sechs Gewinnzahlen plus Superzahl beim Klassiker richtig zu tippen.

Lottogewinne verjähren nach einiger Zeit

Wenn Lotto-Gewinne nicht abgeholt werden, beziehungsweise wenn sich niemand meldet, verjähren sie. Die Frist: Immer drei Jahre nach Ende des Jahres, in dem das Geld gewonnen wurde. Die Summe geht dann an den Staat. Allerdings muss sie für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Mit Informationen von dpa