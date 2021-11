Skurriler Nachbarschaftsstreit - Beschwerde über lautes Husten

Mit einem skurrilen Nachbarschaftsstreit hat es die Polizei in Schwandorf zu tun. Ein 46-Jähriger beschwerte sich laut Polizei in der Nacht auf Dienstag über wiederholtes, lautes Husten seiner Nachbarin und gab an, dass er sich in seiner Nachtruhe gestört fühle.

Nachbarin hustet zu laut und soll in Klinik gebracht werden

Nachdem es der Polizei nicht gelang, den Mann am Telefon zu beruhigen, fuhr eine Streife zu ihm. Die Beamten erklärten dem Mann, dass das laute Husten polizeilich nicht untersagt werden könne. Mit dem war der Schwandorfer aber nicht zufrieden. Er forderte, dass die Polizei die 63-jährige Frau in einer Lungenfachklinik unterbringt.

Dann wenigstens den Hamster wegnehmen

Nachdem die Beamten auch diesen Wunsch nicht erfüllten, verlangte der Hausbewohner, dass seine Nachbarin ihren Hamster, auf den er den Husten zurückführt, abzugeben habe. Die Streife rückte schließlich ohne Erfolg ab.

Frau beschwerte sich über lautes Getrampel

Wie die Polizei weiter mitteilt, war diesem Einsatz wenige Tage zuvor schon eine Beschwerde vorausgegangen. Hier hatte sich jedoch die Frau über ihren Nachbarn beschwert. Sie hatte sich durch lautes Getrampel gestört gefühlt. Auch in diesem Fall hatten Streifenpolizisten vor Ort nachgesehen. Es stellte sich heraus, dass der Mann Schnitzel geklopft hatte. Die Frau wollte das laut Polizei nicht glauben. Die Beamten rechnen mit einer Fortsetzung der Streitigkeiten.