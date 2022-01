Sind Windparks eine Gefahr für den Rotmilan?

Die Zeit, in der Vogelschützer generell gegen Windkraft waren, ist längst vorbei. Doch eine Sache macht es ihnen schwer: die 10H-Regel. Diese besagt, dass Windräder einen Mindestabstand vom 10-Fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden und bebauten Gebieten einhalten müssen. Dass der bayerische Ministerpräsident an "10H" festhalten will, ist für den Landesbund für Vogelschutz eine schlechte Nachricht.

LBV: "10H blockiert die Windkraft, nicht der Artenschutz"

Ohne 10H habe der Landesbund für Vogelschutz (LBV) gar kein Problem mit neuen Windparks, sagt der Vorsitzende Norbert Schäffer. Der LBV könne sofort Karten auf den Tisch legen, wo Windparks bedenkenlos gebaut werden können. Doch wenn 10H nicht falle, werde es in Bayern eng für den Artenschutz.

Dann müsse man beim Bau neuer Windkraft-Anlagen zwangsläufig in sensible Gebiete gehen, in Wälder und zum Teil auch in Schutzgebiete, das sei schmerzhaft. "Da würde auch der LBV protestieren, und dann wird uns unterstellt, ihr seid die Windkraft-Blockierer. Das sind wir nicht, 10H blockiert die Windkraft, nicht der Artenschutz."

Gedeckter Tisch für den Rotmilan

Ehe ein neuer Windpark entstehen kann, ist es Vorschrift, dass in einem Gutachten geprüft wird, ob das Vorhaben an dem Standort auch mit dem Artenschutz vereinbar ist. Im oberbayerischen Fuchstal im Landkreis Landsberg, wo in der Nähe des bereits bestehenden Windparks bald neue Windräder hinkommen sollen, hat Diplom-Biologe Martin Königsdorfer das Artenschutz-Gutachten erstellt.