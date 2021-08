vor 24 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Sieben Verletzte bei zwei schweren Autounfällen in München

In München sind sieben Menschen bei zwei Unfällen schwer verletzt worden. Am Vormittag prallte ein Auto gegen die Front einer Bäckerei. Am Nachmittag stießen neben der Reichenbachbrücke zwei Autos und ein Radfahrer zusammen.