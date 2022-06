Sibler stellt Antrag auf vorzeitiges Ende seiner Amtszeit

Der im Mai zum Deggendorfer Landrat gewählte Bernd Sibler (CSU) hat ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit beantragt. Damit könnte die nächste Landratswahl wieder mit den Kommunalwahlen im Jahr 2026 zusammengelegt werden.

Sibler: "Landratswahl und Kommunalwahlen gehören zusammen"

Sibler bestätigte dem BR am Samstag (18.06.) auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der Deggendorfer Zeitung. Normalerweise würde die Amtszeit Siblers sechs Jahre bis 2028 dauern. Der ehemalige Staatsminister Sibler hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, im Falle seiner Wahl den Antrag auf Verkürzung der Amtszeit zu stellen, da durch die Zusammenlegung von Landrats-und Kommunalwahlen Kosten in Höhe von 180.000 Euro gespart werden könnten. Dem BR sagte Sibler, er erhoffe sich dadurch auch wieder eine höhere Wahlbeteiligung bei den Landratswahlen zu erreichen; die 40 Prozent bei der vergangenen Landratswahl seien nicht gerade zufriedenstellend gewesen.

Kreistag muss den Antrag noch absegnen

Bereits am kommenden Freitag soll der Antrag in Siblers erster Kreisausschusssitzung als Landrat behandelt werden. Er sehe aber keinen Grund, warum etwas gegen die Zusammenlegung sprechen sollte, es handle sich um eine reine Formalität. Notwendig geworden war die Landratswahl am 15. Mai 2022, weil der bisherige Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) im Februar als neuer Bauminister nach München gewechselt war.