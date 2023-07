Segelflieger an Felswand in Ammergauer Alpen tödlich verunglückt

Ein 66-jähriger Segelflieger aus dem Landkreis München ist gestern in den Ammergauer Alpen bei einem Absturz ums Leben gekommen.

Segelflieger prallte gegen Felswand

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war der 66-Jährige am frühen Nachmittag vom Flugplatz Pömetsried im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mithilfe eines Motorfliegers gestartet, der ihn an einem Seil in die Luft gezogen hatte. Nur wenige Minuten, nachdem er sein Segelflugzeug ausgeklinkt hatte, prallte er zwischen dem Laber-Gipfel und dem Ettaler Mandl auf 1.400 Metern Höhe gegen eine steile Felswand.

Kriminalpolizei ermittelt Absturzursache

Der 66-jährige Pilot aus dem Landkreis München starb noch an der Unglücksstelle. Die genaue Absturzursache wird jetzt von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen mithilfe eines externen Luftfahrtsachverständigen untersucht.