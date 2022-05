Sechsspurige A3 in Niederbayern - Genehmigungsverfahren läuft an

Die A3 soll zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg sechsspurig ausgebaut werden. Das dafür notwendige Genehmigungsverfahren hat die Regierung von Niederbayern jetzt eingeleitet.

Mehr als 300 Millionen Euro teuer

Es handelt sich dabei laut Regierung um das größte Straßenbauprojekt Niederbayerns. Die genehmigten Kosten liegen bei mehr als 300 Millionen Euro. Vom Ausbau betroffen ist auch die Donaubrücke samt Vorlandbrücke bei Deggendorf. Sie soll erneuert werden.

Pläne liegen öffentlich aus

Die Pläne werden in der Stadt Deggendorf, dem Markt Hengersberg, der Gemeinde Niederalteich sowie der Gemeinde Moos und wegen ökologischer Ausgleichsmaßnahmen in der Stadt Osterhofen, im Markt Winzer, in der Gemeinde Stephansposching und im Markt Metten öffentlich ausgelegt. Fachstellen, aber auch Bürgerinnen und Bürger können sie ansehen und gegebenenfalls Einwendungen erheben. Danach könnte es auch einen Erörterungstermin geben.