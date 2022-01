"Schweschier Guacamole" – Witze und Musik in Rieser Mundart

Memes: Netzkultur vs. Dialekt

Der Nördlinger macht Alltagskomik irgendwo zwischen plumpen Gags wie in der ZDF "heute show" und einem nordschwäbischen Gerhard Polt - das Ganze aber eben portioniert für kurze Posts bei Instagram. "Ich fand es halt spannend, dieses ultraschnelle Meme-Ding aus dem Internet mit diesem ja doch etwas behäbigen Dialekt kollidieren zu lassen. Und auf einmal wirkt die Mundart dann nicht mehr antiquiert, sondern halt cooler als Hochdeutsch und cooler als Englisch", sagt Florian.

Für viele Follower mache es da gerade den Reiz aus, dass man im Internet, wo Vieles auf Englisch ist und dementsprechend von vielen verstanden wird, plötzlich einen Kanal hat, den man nur versteht, wenn man im Nördlinger Ries aufgewachsen ist.

Musik über Maissilage in Rieser Mundart

Zusammen mit seinem Spezl Jochen macht Florian auch Musik. Als Duo "Okomod" (Übersetzung: unkommod, unbequem) haben sie das Album "Forever Aftermede" (auf Deutsch: "Für immer Dienstag") aufgenommen - Country-Rock in Rieser Mundart. In dem Track "Silage" singt Jochen über die Maissilage, die man in der Biogas-Region Nördlinger Ries auf vielen Bauernhöfen sieht.

In der Musik von "Okomod" geht es eben um das, was vor der Haustür passiert, sagt Jochen: "Wenn man die Beatles anschaut, die haben ja auch von der Penny Lane gesungen, wieso soll ich dann irgendwas von New York daher trällern. Ich sing halt dann von der Nördlinger Herrengasse, weil hier findet ja auch Leben statt und es ist sicherlich genauso interessant, wie irgendwelche Geschichten, die in New York, München oder sonst wo stattfinden!"

Als Musiker bodenständig wie die Rieser selbst

Eine große Karriere planen die beiden übrigens nicht. Witze im Internet und die Musik seien ihr kreativer Ausgleich zum Bürojob. Ach ja, Hörspiele für Kinder machen Jochen und Florian auch noch. "Drei wilde hoorige Raiber – und zwoi grandig guggade Weiber", heißt zum Beispiel eines davon. Und klar, auch die Hörspiele gibt es nur in Originalton Rieser Mundart.