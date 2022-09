Schwerer Unfall auf A93: Auto fliegt 25 Meter durch die Luft

Auf der A93 ist es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein Auto mit drei Insassen zwischen Schönwald und Selb/Nord in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Weil genau an dieser Stelle eine Leitplanke begann, wurde der Wagen in die Luft katapultiert, überschlug sich und kam nach 25 Metern auf dem Dach auf. Daraufhin rutschte er weitere fünf Meter einen Abhang hinunter, wo die Limousine demoliert liegenblieb.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 42-jährigen Fahrer und seine 41 Jahre alte Beifahrerin, sowie eine Seniorin, die auf dem Rücksitz saß. Notärzte konnten bei beiden Frauen Lebensgefahr nicht ausschließen, so die Polizei. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in zwei Kliniken geflogen, der Fahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Kilometerlanger Stau in Richtung Regensburg

Gegen den Fahrer, der aus Oberbayern stammt, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Gutachter hinzugezogen. Auf der A93 bildete sich in Fahrtrichtung Süden ein kilometerlanger Stau.