Feuerwehrauto im Einsatz in Unfall verwickelt: fünf Verletzte

In Himmelkron im Landkreis Kulmbach ist am Montagnachmittag ein Einsatzwagen der Feuerwehr mit einem Auto kollidiert. Die Fahrerin des Pkw hatte den Wagen nach Polizeiangaben trotz Blaulicht und Martinshorn übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge stießen im Bereich einer Einmündung frontal zusammen. Der Transporter der Feuerwehr Bindlach schleuderte daraufhin in einen Vorgarten und prallte gegen eine Hauswand. Der Wagen der 53 Jahre alten Frau aus Himmelkron blieb total beschädigt auf der Kreuzung stehen.

Fünf Verletzte und 70.000 Euro Sachschaden

Die vier Feuerwehrleute im Einsatzfahrzeug und die Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Feuerwehrwagen war auf dem Weg zu einem Einsatz am Wasserkraftwerk in Himmelkron gewesen, wo Brandgeruch bemerkt worden war. Der Alarm stellte sich später als Fehlmeldung heraus. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 70.000 Euro.