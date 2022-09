Schweinswürstl unter der Lupe: Wurstprüfkommission auf der Wiesn

Herausforderung für die Experten

Über das insgesamt hohe Qualitätsniveau freute sich auch Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie hatte ebenfalls der Prüfungskommission angehört und berichtete danach, dass es "gar nicht so einfach" gewesen sei, die beste Wurst herauszufinden. Schließlich komme es auch noch "bisschen auf die persönlichen Präferenzen an". Also darauf, ob man Schweinswürstl "eher salzig", "mit viel Majoran" oder "eher pfeffrig" möge. In der Summe hat aber offenbar kein Lieferant wirklich etwas falsch gemacht.