Schulturnhalle in Murnau brennt - Feuerwehr im Großeinsatz

Mit einem Großaufgebot sind die Feuerwehren der Region in Murnau im Einsatz, um einen Brand in der Turnhalle der Staatlichen Realschule zu löschen. Soweit bisher bekannt waren zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, keine Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte in der Halle. Die nahegelegene Realschule wurde evakuiert.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.